Liderar es servir: ¡Aprendiendo del gran Maestro!

Son muchas las vicisitudes que atraviesan los mal llamados ‘panameños de a pie’ quienes, al abordarlos en un día cualquiera y al escuchar la cotidiana pregunta: ‘cómo va todo? No es improbable que la respuesta desesperanzadora sea “Muchas cosas envueltas en nada”, frase lapidaria del ilustre Don Fernando Cordero. Sin embargo, como nos recuerda el gran escritor Víctor Frankl, la última de las voluntades que se le puede retirar a un ser humano, es su capacidad de elegir el tipo de respuesta que tendrá ante cualquier situación, por adversa que esta pueda parecer.

En los albores del siglo XXI, cuando se cumplían 40 años de haber sido escrito el clásico poema “Los Estatutos del hombre”, autoría del insigne poeta brasileño Thiago de Mello (amigo personal de otro icono de las letras como lo fue Pablo Neruda), el primero nos decía: “creo ardientemente en la utopía y por ventura, mis versos son nada más que la expresión poética de que, a pesar de todas las ferocidades que se comenten en este reino de los hombres, es posible, sí, la construcción de una sociedad humana solidaria”.

Como es tradición, a lo largo del año litúrgico (tiempo ordinario) y en especial durante el periodo de Cuaresma, los cristianos celebramos diversas actividades en torno principalmente al Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo y de nuestra Madre María Stma, como su primera discípula e intercesora. Así pues, el 2024 es un año de conmemoración donde recordaremos también con nostalgia y Alegría el 5to. Aniversario de la Celebración en nuestra patria de la Jornada Mundial de la Juventud – JMJ 2019. El 21.05.2019 se inauguró el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos. Los cinco siglos de historia de la ciudad de Panamá dieron paso a múltiples actividades culturales. Ah!, y dado que Panamá es Puente del Mundo, Corazón del Universo, cómo no recordar un día 7 de abril, el 130avo aniversario del natalicio de quien en vida se llamó Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, más conocida por su seudónimo Gabriela Mistral - GM.

En fin, el 2024, es un año de grandes conmemoraciones tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, el próximo 07.05.2024 se cumplen los doscientos años de composición de un verdadero ícono de la música

clásica como lo es la Novena Sinfonía de Beethoven, la cual en su cuarto y último movimiento de la siempre Célebre “Oda a la Alegría, cantamos ...’’ en que los hombres volverán a ser hermanos’’.

Para nuestro país, este año es trascendental ya que, como ocurre cada cinco años de tradición democrática, los panameños y panameñas debemos estar conscientes del gran derecho y deber ciudadano que involucra el favorecer con el sufragio, a la persona o al líder que tendrá la Responsabilidad de dirigir el rumbo de nuestra nación durante el próximo quinquenio. (ojalá junto a un equipo de trabajo prístino). Pretender resolver todos los problemas del país en sólo cinco años, parafraseando a Thiago de Mello, sí que puede ser utópico y demasiado ambicioso, sin embargo. dado que es ya casi un consenso, con que resuelvan con probidad uno, dos, tres problemas realmente Bien Hechos en Panamá, se habrá dado un enorme paso.

La pluralidad de candidatos se presenta al electorado con sus propias recetas, así pues, el menú está casi dado. Y es que independientemente de alianzas, acuerdos, pactos no hay duda de que ante la faz del país, todas las figuras por Todos y Todas conocidos se presentan, como ocurre cada cinco años, dispuestos a, por lo menos, minimizar los grandes problemas que aquejan a los centenares de miles que ‘viven’ en la informalidad y otros muchisísisimos miles en la más absoluta miseria, hecho inconcebible en un país abundante en recursos y con escasos 4 millones y medio de habitantes, según el reciente censo nacional.

Panamá ha sido siempre, y es un país bendecido. Aún en tiempos de crisis como la enfrentada durante el periodo de Pandemia mundial de 2020, nuestro país logró una importante recuperación económica al año siguiente y las proyecciones apuntan hacia un crecimiento del 5% para el 2023 y % similar para el 2024, por encima de otras economías importantes latinoamericanas, cuya expectativa es de modestos o marginales índices de crecimiento. La cotidiana interrogante sigue siendo: ¿para quién (es) crecemos? Lo importante es no perder de vista que, cualquiera que sea el porcentaje de crecimiento debe traducirse en Desarrollo económico y justicia social.

Aunque Panamá un país en su mayoría eminentemente católico, quien resulte electo gobernará para Todos y Todas, independiente de razas, credos o religiones. Considerando que tan real como el extremo calor, ya entramos en la efervescencia política electoral, y lo cierto es que tanto para nosotros como ciudadanos votantes (testigos mudos de tantas injusticias) como para por supuesto y principalmente los actores presidenciables, es oportuno reflexionar, sobre la humanidad y enseñanzas legadas por nuestro Señor Jesús.

Y es que Jesús fue un líder visionario, osado, a veces frágil, pero siempre valiente, determinado, solidario, confiable, enérgico cuando necesario, pero sobre todo carismático y ejemplar. A continuación, describo lo que el escritor brasileño Sergio Motta denominó los 10 mandamientos de auténtico liderazgo según Jesucristo.

1) Comprensivo. Jesús confiaba y creía en su grupo, ofreciéndoles la oportunidad de aprender con los errores.

2) Inspirador. Jesús se hacía seguir y obedecer por un grupo, de forma espontánea, dedicada y motivada en dirección a un objetivo. Transmitiendo confianza y seguridad, alentaba la voluntad de vencer en todos sus colaboradores. Con su proceder carismático, lograba que el grupo alcanzara las metas con mayor eficacia.

3) Oratoria. El discurso de Jesús fue simple y claro, para todos. Como líder integrador, usaba como instrumento un proceso de empatía y de unión. Su seguridad era producto de sus fuertes convicciones, en creer lo que decía y demostrarlo con sus Actitudes.

4) Consejero. Jesús fue un gran educador y consejero. Insistió en la necesidad de tener la humildad de comprender que toda persona tiene algo que enseñar y que aprender.

5) Confianza, en sí mismo y asumir como suya la lucha de los más débiles.

6) Compasión. Voluntad sincera y capacidad real de resolver problemas de los más necesitados, alto grado de intuición.

7) Humildad. Consciente de su liderazgo, de establecer objetivos y prioridades, orientar y coordinar, tomó como ejemplo la figura de los niños como modelos perfectos de humildad, pues ellos son simples, puros y libres de preconceptos.

8) Compromiso. El Padre fue un generador de ideas. Su gran capacidad de contagiar a otros con sus enseñanzas tuvo gran efecto multiplicador, generando una cadena con el mensaje que pretendía difundir.

9) Accesible. Su vida pública fue ejemplo de dedicación y servicio hacia los demás. El líder debe tener corazón abierto, ser flexible y receptivo.

10) Tener fe. Los discípulos creen en su líder y éste en la capacidad de aquellos que lo siguen. El liderado, así como su maestro, no se vuelve confiable por lo que dice o escucha decir, sino por lo que hace. Fe no es creencia sin pruebas, mas confianza sin reservas.

Y es por eso que nuestro Señor Jesús era Amado, Respetado y Gustado por taaanta gente. Porque nos enseñó que el mayor error del ser humano es intentar sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón. Que la sensibilidad, el coraje, la solidaridad, la bondad, el respeto, la tranquilidad, los valores, la alegría, la humildad, la fe, la felicidad, el tacto, la confianza, la esperanza, el agradecimiento, la sabiduría, los sueños, el arrepentimiento y el amor para los demás y propio son cosas fundamentales para llamarse GENTE. (Mario Benedetti -MB)

Si bien es cierto, nuestra atención como ciudadanos está puesta en quién ocupará el solio presidencial, debemos tener presente de que el decálogo señalado anteriormente no debe ser solo inherente a los candidatos presidenciales sino también, a TODOS y TODAS quienes aspiren a ocupar cualquier cargo de elección popular.

Recordando a Gabriela Mistral en su Decálogo del Maestro, que cada servidor, antes de dictar su lección cotidiana, mire a su corazón y verifique si está puro. O como nos recuerda el inigualable Mario, que ese servidor tenga la capacidad para asumir las consecuencias de sus acciones, que arriesguen lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, que se permitan huir de los consejos sensatos dejando las soluciones en manos de nuestro padre Dios. Y que al final nosotros como ciudadanos podamos también evaluarlos correcta y objetivamente y decir: nos gustan esas gentes!

Ah!, y por supuesto al referirnos al tema educativo, como no recordar a tantos ilustres precursores de la educación, uno de ellos, San Juan Bautista de la Salle quien hace más de 300 años se consolidó como un verdadero referente del quehacer educativo, tan actual ayer como hoy y donde su obra se consolida cuando reflexionamos en las letras del himno colegial: ‘’Ciencia y Virtud es nuestro lema que ostentamos con honor ‘’... y es que en momentos en que la educación en nuestro país continua siendo materia pendiente, Ciencia y Virtud hoy más que nunca deben ser parte de la misma ecuación.

Citando al escritor y periodista Carlos Alberto Montaner, “el / la candidato (a) ideal será el / la que practique la cordialidad cívica con sus adversarios, el que no confunde la firmeza con la falta de compasión, el que mejor comprenda los problemas del país y las limitaciones de su cargo y del presupuesto, el más honrado, el que mejor entienda el funcionamiento del Estado, el que mejor combine de una manera razonable sus dotes de líder-inspirador, el que no presenta grandes disonancias entre su vida pública y su vida privada, el que viene-.a obedecer la ley y a servir y no a beneficiarse de su autoridad, el que es capaz de establecer metas, procurar los recursos, fijar un calendario de trabajo, elegir a los mejores colaboradores para formar equipo y llevar a cabo las tareas, felicitar a quienes cumplen los objetivos y exigir responsabilidades, en fin, el que ejerza su autoridad como servicio” o refiriéndonos y trasladándonos más una vez al ámbito educativo, el que ejerza su mandato como un acto de Verdadero y Auténtico Amor a la Patria!

Por: Luis Gabriel Pernett, Economista, Docente Universitario