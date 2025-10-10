Liderazgo juvenil: acción más que palabras

El liderazgo juvenil no se limita a hablar de posibilidades: se construye a través de la acción y el compromiso. Expresar nuestras ideas en el aula o en un debate es el primer paso para refinarlas; nunca debemos oponernos al diálogo.

Sin embargo, demasiadas veces ese intercambio se queda en la panacea mágica del “hablar por hablar”, sin transformarse en decisiones concretas ni resultados visibles.

La educación abre puertas y despierta la curiosidad; nos enseña a cuestionar lo establecido y a buscar constantemente cómo mejorar nuestro entorno.

El debate convierte esa curiosidad en diálogo crítico, enseñándonos a escuchar, respetar diferencias y transformar los desacuerdos en oportunidades de construcción colectiva.

Cada idea puesta en acción fortalece la confianza de que podemos cambiar nuestro entorno y ser agentes activos de transformación.

En un país como Panamá, donde los desafíos sociales y la mirada internacional exigen creatividad, responsabilidad y compromiso, los jóvenes con formación y capacidad de acción se convierten en protagonistas del cambio. Hablar sin actuar es una comodidad peligrosa; el verdadero liderazgo inspira, propone y se atreve a actuar. El liderazgo juvenil no se mide por lo que imaginamos, sino por lo que hacemos.

* Subdirector de Comunicaciones de la JCI. Alianza.