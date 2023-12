Listos para los 90 días campañas electorales

Periodo de campaña electoral, que incluye la propaganda electoral y demás actividades de promoción de los candidatos a los diferentes cargos de elección popular o de los partidos político iniciará el 3 de febrero y culminará el 2 de mayo de 2024, pero ¿estamos los ciudadanos conscientes de lo que realmente debemos evaluar de los candidatos a quienes le daremos nuestro voto el 5 de mayo?

Creo que es en esos 90 días de campaña en la que como votantes responsables debemos exigir propuestas reales que tengan consigo un plan de seguimiento, fiscalización y tiempo de cumplimiento. Tenemos que tener en mente que los regalos que nos hagan durante este tiempo no son indicios de que las cosas van a cambiar, ya que una docena de huevos, un pavipollo, un jamón, juguetes, una bolsa con comida y demás enseres no son lo que van a resolver nuestros problemas. Pongámonos exigentes y analicemos bien a quienes estamos dispuestos a poner como nuestras autoridades electas para un quinquenio más y teniendo en claro el refrán que todos conocen que es “Cada pueblo o nación tiene el gobierno que se merece”. Otras de las situaciones en la que recaen muchos votantes es la negación a salir el 5 de mayo a ejercer el derecho al voto, creo que es esa es y será siempre nuestra arma más firme para luchar contra esos políticos apoderados de por vida del cargo, cada vez que un votante que no es de a cúpula o de los seguidores de ellos sale a votar es un voto que ponen en jaque las estadísticas que cada grupito lleva en su cuenta proselitista, y es por eso que es una responsabilidad ir a votar.