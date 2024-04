Lo bueno se comparte

Truequeton de libros, fiesta de la lectura, festival de artes escénicas, entre otros eventos están programados para los próximos días, la mayoría abiertos al público de manera gratuita. Estos espacios me parecen interesante compartir en medio de diversas situaciones que se viven como país. Esta vez quienes están promocionando estos eventos es el Ministerio de Cultura, en sus redes sociales y página web puede tener todos los detalles si están interesados en participar. También durante este mes habrán actividades musicales. Además me parece atractivo que no todas se estarán realizando en la ciudad capital, sino que también hay en algunas provincias, por lo que hay oportunidad para todos de participar. Algo a tomar en cuenta por quienes la organizan, es el horario y día, porque si son días de fin de semana resultará más provechoso, por ejemplo, para ese gran parte de la población que de lunes a viernes trabaja. Importante también hacerlas en sitios accesibles, las que he podido apreciar son en parques y espacios abiertos, fáciles de llegar. Es importante también la participación en las distintas convocatorias para que las autoridades o ministerios sigan realizando este tipo de actividades e incluso replicándolas en otras áreas del país, y así tener durante el año opciones para visitar.