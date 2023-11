¿Lo hacemos por Panamá?

Desde hace muchos años existe un sentimiento de frustración entre muchos panameños. Por una u otra razón hemos vivido en una inoperancia pasiva, esperando mejores días, siendo positivos. Durante el tiempo de pandemia, pudimos percibir incluso que no habría un mañana y aunque con mucho esfuerzo la mayoría a tratado de recuperar los niveles que teníamos antes de aquellos casi dos años de incertidumbres y perdidas, no lo hemos logrado.

Hoy acompañados con las redes sociales extremistas, que desinforman brindando datos sesgados, opiniones de odio, y cancelando a las minorías o a los que no piensan como la mayoría; o sobre informando entregando muchos datos de un tema, pero sin el mínimo contexto, actualizado, o por lo menos verificado; nos enfrentamos a personas enojadas, molestas, que buscan salidas. En muchas ocasiones que parecen fáciles, pero son el camino a un despeñadero, a peores días y a momentos más frustrantes.

Es hora de poner reflexionar, tomarnos un momento para como seres humanos poner en práctica esa herramienta que nos diferencia del resto de los anímales y pensar, en que estamos haciendo por qué lo estamos haciendo y sí en verdad todo lo que creo o he escuchado es real y si es así, adelante porque vale la pena: vale más que la paz de tu hogar, el bienestar de los que más quieres e inclusive más que la vida.

No hacerlo implicaría otra frustración, pero hacerlo sin conocimientos reales, porque quiero seguidores, quiero estar a la moda, quiero no sentirme excluido no es ayudar a Panamá.