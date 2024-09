Lo prioritario

En un reciente artículo publicado en la revista Journal Wacht de Estados Unidos, se expone un tema que estamos seguro también se desarrolla en Panamá y es el ordenar pruebas de laboratorio con bajo valor en pacientes hospitalizados.

Lo pueden realizar médicos ya formados, residentes e internos. Pero el artículo señala los esfuerzos realizados en un hospital de Estados Unidos para disminuir ese hábito entre colegas residentes muchas veces se ordenan los mismos por limitantes educativas, por temores de demandas y otros factores

El ejercicio se basó en mayor formación educativa a los residentes para aportarles una mayor confianza al ordenar y sustentar pruebas de laboratorio. La estrategia rindió frutos aunado a ayudas existentes como ‘Choosing Wisley’ y otras guías de asociaciones médicas que permiten selección racional de pruebas.

Se disminuyeron las pruebas en casi 20 por ciento, en un primer año, y 10 por ciento de las extracciones de sangre. No solo se fortalece esa educación y juicio crítico de los colegas, sino también se reducen costos tangibles e intangibles. No es limitar las pruebas bien justificadas per se, sino hacernos más efectivos y eficientes, dentro de la práctica de la medicina de alto valor.

No sé qué sucede actualmente en nuestros hospitales públicos y privados.

*El autor es médico.