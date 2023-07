Lo que le duele a Ritter

Nadie puede dudar que el perredista Jorge Eduardo Ritter, ministro de Relaciones Exteriores de la narcodictadura (1988-89) y de Ernesto Pérez Balladares (1998-99) posee habilidad para manipular los hechos y salpicarlos de sarcasmo. Semejante destreza, acompañada de su falta de principios en el ejercicio de sus funciones públicas, explican por qué el autoritarismo siempre ha encontrado en Ritter un instrumento útil a sus propósitos.

En 1985, Jorge Eduardo Ritter, a la sazón embajador en Colombia, fue cuestionado por los medios escritos de ambos países en razón de hechos presuntamente acaecidos durante su gestión diplomática.

Ello aparentemente le valió para ser posesionado del alto cargo de canciller del noriegato. Ritter no perdió entonces oportunidad para defender al régimen más corrupto de nuestra historia: la narcodictadura que hostigó, reprimió, torturó, “desapareció” y decapitó a quienes se oponían a sus designios. En una de sus más deslumbrantes intervenciones, ante la reunión de ministros de Relaciones Exteriores celebrada en la sede de la OEA [Organización de Estados Americanos] en Washington, el 17 de mayo de 1989, días después de la “anulación” de las elecciones y el ataque sangriento a la nómina presidencial por los mal llamados “batallones de la dignidad”, Ritter afirmó que Panamá se encontraba “en el camino del perfeccionamiento de nuestra independencia y de afianzar nuestra identidad como nación, proceso que estamos llevando a cabo dentro de los parámetros de la democracia panameña”. Además de defender al tirano Noriega, Ritter se dedicó a perseguir a los diplomáticos de carrera. En 1989 destituyó a todo el cuerpo diplomático de la República, en violación de la Ley Orgánica de Relaciones Exteriores de 1957.

De vuelta al poder, el PRD encomendó a Ritter el diseño del Centro Multilateral Antidrogas (CMA); y aunque esta propuesta no llegó a concretarse, los servicios de Ritter fueron bien recompensados. En el último año del anterior gobierno, caracterizado por una arbitrariedad propia de regímenes castrenses, Ritter ejerció simultáneamente los ministerios de Asuntos de Canal y Relaciones Exteriores, desde los cuales aplicó una seudo-política exterior carente de coherencia. Estos antecedentes no han sido impedimento para que Jorge Eduardo Ritter intente ahora mutarse en nacionalista furibundo, demócrata inmaculado y columnista estrella. Ironías de la vida: Ritter, el acólito del delincuente Noriega, el servidor de Pérez Balladares que concentró todos sus esfuerzos en lograr un acuerdo que permitiera la presencia de soldados extranjeros en nuestro territorio, escribe de patriotismo, de decencia y no pierde oportunidad para fustigar la política exterior de la presidenta Moscoso.

El “columnista estrella” se resiste a admitir que mientras su gestión condujo al desprestigio y oprobio nacional, el compromiso con la soberanía, la democracia y el desarrollo humano sostenible de la jefa del Ejecutivo han contribuido a mejorar la imagen de la República y a producir beneficios tangibles para Panamá.

En año y medio, el gobierno de la presidenta Moscoso ha organizado con éxito tres reuniones internacionales del más alto nivel, incluyendo la X Cumbre Iberoamericana; ha ejercido con distinción la vicepresidencia de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y la presidencia del Sistema de Integración Centroamericano (SICA); se ha opuesto a la presencia militar extranjera en el país; ha planteado las exigencias panameñas referentes al saneamiento de los sitios de defensa; ha definido la inserción económica y política de Panamá en los mecanismos regionales de integración; ha brindado una oportuna y digna atención al cuerpo diplomático acreditado en nuestro país; ha potenciado la ayuda para el desarrollo humano sostenible; ha promovido el sistema democrático en el continente y la vigencia de los derechos humanos en el país, a través de una estrecha colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); ha expuesto su rechazo a los procesos unilaterales de certificación y evaluación, sin dejar de dar pruebas fehacientes de su voluntad de colaborar en la represión de la delincuencia internacional; ha adoptado la doctrina de seguridad humana, que busca garantizar la seguridad pública de manera consecuente con el sistema democrático.

Todo esto, manteniendo las relaciones de amistad y respeto con los Estados miembros de la comunidad internacional. Esa política exterior, efectiva y fundamentada en principios, fue reconocida durante la reciente Cumbre de las Américas celebrada en Quebec, cuyos participantes distinguieron a la presidenta Moscoso no solo por su condición de mujer, sino además, por la firmeza de sus convicciones, el buen juicio de sus pronunciamientos, y la dignidad de su proceder. Que la presidenta Moscoso sobresalió en ese encuentro no lo destacan sus colaboradores, sino las agencias internacionales de prensa y los diarios de mayor circulación del continente.

Que a Ritter le duela el reconocimiento internacional a la presidenta Moscoso es harina de otro costal. Sus penas, sin embargo, son comprensibles: a pesar de la megalomanía y la ostentación de sus jefes políticos, ninguno consiguió jamás una proyección ni remotamente similar.

* El autor es abogado, excanciller de Panamá y excandidato presidencial.

** Este artículo fue publicado en el diario La Prensa el 2 de mayo de 2001 y su reproducción fue autorizada por su autor.