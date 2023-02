Los carnavales como aporte a la economía

La fiesta del Rey momo o mejor dicho, el Carnaval, es una de celebraciones más esperadas después de esta pandemia (de covid-19), y sinceramente yo espero que luego de este tiempo, las personas que ven esta fecha como un aporte a la economía, realmente ofrezcan productos de calidad y que no abusen en los precios.

Me he percatado de muchos anuncios de alquileres de casas para esta fiesta con precios súper altos y la verdad, que el momento no está para aprovecharse ni mucho menos para jugarle vivo a nadie.

Creo que es más una oportunidad de empezar a instar a las personas a retomar el turismo interno y así el impulso de la economía de muchos debería ser mucho más ágil.

Creo que nadie se niega a pagar por cosas de calidad y que realmente te hagan sentir especial, pero es injusto pagar un precio exorbitantemente alto por algo que sabes que en otro momento cuesta mucho menos.

A los que se convierten el comerciante para estos carnavales el mensaje es claro ofrezcan cosas de calidad sin exagerar los precios, la recuperación económica es progresiva y creo que si todos aportamos un poquito nos ira muy bien.

Y a los que van a disfrutar, recuerden que el Covid-19 sigue entre nosotros y si queremos seguir reactivando este tipo de actividades demos cuidarnos y evitar una nueva ola de contagio que podría ser un retroceso dentro de nuestro progreso, esto también sería otro de los temas primordiales para que la economía del país crezca.

* La autora es periodista.