Los mercenarios de Putin

El estallido de la crisis entre el régimen de Vladimir Putin y los mercenarios del llamado Grupo Wagner capitaneado por Yevgeny Prigozhin agrava la ilegalidad de la ofensiva militar rusa contra Ucrania. Asimismo el empleo de mercenarios militarizados demuestra la veracidad de la resistencia interna de las instituciones armadas rusas de tomar parte en la agresión totalmente injustificable contra un país que antaño formó parte de la Unión de Repúblicas Socialistas, pero independizado oficialmente de la tutela de la extinta URSSS. Actuando contra la historia de su propio país, contra la decisión geopolítica de Mijail Gorbachov de desarticular el Pacto de Varsovia y aceptar la desmembración del estatuto territorial, económico y político de la tutela del imperialismo soviético , Putin actúa contra su propio país , convirtiéndose en un mercenario , en un renegado ideológico, en un traidor a los fundamentos del nuevo ordenamiento político nacional e internacional.

Putin difícilmente va poder librarse, tarde o temprano, de un procesamiento penal y político similar al que llevó a cabo el Congreso del partido comunista de la URSS presidido por Nikita Kruschev , que condenó a Lenin, Stalin y toda la camarilla comunista por los abusos perpetrados contra los campesinos del país. La historia de la implantación del comunismo soviético fue revelada por el mismo Lenin a inicios del bolchevismo cuando reconoció: “ La peculiaridad del comunismo de guerra consistía realmente les tomábamos a los campesinos todos sus excedentes y algunas veces incluso lo que no era excedente sino parte de lo necesario para alimentarse ellos; y lo tomábamos para cubrir los gastos del ejército y mantener a los obreros. La mayor parte lo tomábamos a crédito , por papel moneda. De otro modo no hubiéramos podido vencer a los terratenientes y capitalistas en un país devastado compuesto de pequeños campesinos”. E.H. Carr. La Revolución Bolchevique( 1917- 1923).

Cuando Putin ha intentado expresar qué lo movió a la agresión ucraniana ha balbuceado que es una lucha contra el nacional socialismo nazi , omitiendo cómo podría convivir el hitlerismo si Zelenski es judío. La contradicción lo ha hundido gravemente. El motivo real es apoderarse del trigo de Ucrania, principal productor mundial de cereales, tal como demuestran los hechos. Ha destruido numerosos edificios de apartamentos, viviendas de tipo social, donde habitan las familias de ucranianos de clase media. Sin embargo, los ataques no han sido dirigidos a los vastos campos de siembra de trigo y otros cereales. Y para lavarse las manos empapadas de sangre ucraniana, contrató a los brutales mercenarios de Prigozhin que estuvieron a un tris de bombardear Moscú por incumplimiento del contrato de suministro de armamento , retirarandose a Bielorrusia. La torpeza de su estrategia lo llevó al choque con sus miserables aliados – cocodrilo no come cocodrilo - , mientras, por otro lado, soporta el inicio de la contraofensiva de Zelenski y la alerta general de Estados Unidos y Europa.