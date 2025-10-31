Los perros del Dr. Arnulfo Arias Madrid

Mientras saboreaba una Coca Cola, la bebida más popular del “imperialismo yanquì”, deslizo pensamientos hacia el año 1984 cuando La Estrella de Panamá me asignó acompañar al candidato presidencial Dr. Arnulfo Arias.

Bolívar Pariente y Enrique Rogers me llevaron a Boquete para conocer al caudillo que clamaba por “un Panamá mejor”.

El Dr. Arnulfo Arias era carismático; aclamado y las mujeres hilarantes lo consideraban “un palo de hombre”.

Su presencia causaba admiración; sus seguidores eran fanáticos, incluso el jefe de la zona militar, mayor Luis Córdoba, se dirigía a él con respeto. Pero, el Dr. Arnulfo Arias tenía dos perros pastores alemanes (también llamados ovejeros) que, al verlo, se alegraban, saltaban y hacia él corrían contentos. Tenía que apartarlos con un periódico doblado.

Esos canes adoraban al caudillo panameñista. Asombrado observamos el amor de estos perros por el tres veces presidente cuya gestión fue decapitada en 1941, 1951 y 1968. Al verlo, los perros ladraban alegres mientras la gente gritaba ¡Volveremos!

* El autor es periodista.