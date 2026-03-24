Los poetas y periodistas panameños

Leyendo una nota periodística escrita en1984 por el profesor, poeta y periodista, Mario Augusto Rodríguez, vemos, que el laureado poeta Ricardo Miró hizo periodismo activo, como columnista en el Diario de Panamá y como redactor y director de varios efímeros periódicos festivos y políticos.

Como Miró, poetas eran, Manuel María Ayala, redactor de La Miscelánea del Istmo, Tomàs Miró Rubini, Gil Colunje, José María Alemán, Alejandro Dutary, Manuel Gamboa, Tomás Martin Feuillet, el cantor de la Flor del Espíritu Santo (flor nacional); ellos hicieron periodismo, más literarios unos y más inclinado hacia la lucha política o los problemas sociales otros.

León A. Soto, el primer mártir del periodismo panameño. Gaspar Octavio Hernández, cuyo nombre ha adoptado como patrono intelectual el periodismo profesional panameño. Cristóbal Martínez, Darío Herrera, Nacho Valdés, Santiago Anguizola, director del diario chiricano Ecos Del Valle.

Poeta también, y de muy elevada calidad, fue don Gil Blas Tejeira, sin duda una de las personalidades más destacadas del periodismo profesional panameño.

Transitaron o se establecieron en las redacciones de los periódicos: Rogelio Sinán, Eduardo Ritter Aislán, Antonio Isaza, Ricardo J. Bermúdez, Dimas Lidio Pitty, Roque Javier Laurenza, Antonio “Toño” Díaz, José Franco, Tobías Díaz Blaitry, Agustín Del Rosario, Berta Alicia Peralta, Elvia Alvarado, Mireya Hernández, Mario J. de Obaldía, Tristán Solarte, Álvaro Menéndez Franco, Carlos Francisco Changarín, Rey Barría, Víctor Franceschi.

* Comunicador social.