La tierra volvió a moverse en Los Santos. Un sismo de magnitud 4.8 se registró al este de Tonosí, exactamente un mes después del terremoto de 7.5 que afectó la región. La nueva sacudida vuelve a poner sobre la mesa una realidad inquietante: la emergencia no termina cuando pasa el temblor.

Detrás de cada negocio afectado hay mucho más que paredes, mercancías o equipos. Hay esfuerzo, empleos y familias cuyo sustento depende de poder continuar. Por eso, conocer los daños y facilitar su reporte representa un paso importante para acompañar a quienes enfrentan las consecuencias de estos movimientos telúricos.

En esta realidda, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) habilitó una plataforma digital para que los comercios afectados reporten sus daños y reciban respaldo. La herramienta abre un canal para comunicar las afectaciones, mientras la provincia enfrenta nuevamente el desafío de recuperarse y mantener en pie su actividad económica.

Dos sismos, separados por un mes, marcan ahora el relato de una región golpeada. El reto no consiste únicamente en registrar magnitudes: también exige mirar las necesidades de quienes deben seguir adelante.