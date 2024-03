Los tiempos van cambiando

El Jueves y Viernes Santo antes eran diferentes. Recuerdo que las comidas, dulces y conservas no podían faltar. Las reuniones familiares eran algo seguro cada año para esta celebración.

Algunas de las comidas que recuerdo son el bacalao con papas, buñuelos de bacalao, paella, pescado seco y arroz con mariscos. La cocada, el dulce de marañón, las conservas de grosella, papaya verde y el pan bon estaban presentes en las mesas.

Estos días eran de estar en casa y descansar. Incluía cambios en los quehaceres diarios, eran días de respeto, pero ahora todo ha cambiado. En algunos lugares del interior todavía se conservan estas tradiciones.

También, estaba prohibido correr, saltar, gritar porque estaba totalmente prohibido jugar, ya que según las costumbres y creencias, que eran respetadas en tiempos atrás, esta semana era tiempo de oración, reflexión y silencio, al que debían participar los niños. El agua bendita, los sahumerios temprano por toda la casa para hacer limpieza, también eran incluidos.

Las tres bolitas con la caraña hedionda para tomarlas en ayuno sin hablar con nadie, era parte de las practicas.

Seguro, muchos jóvenes de estos días desconocen este tipo de prácticas o creencias. El Viernes Santo no se sale y no se trabaja, debido a que es un día sagrado para estar en casa y en familia, eso era particular, parte de las tradiciones. Estaba prohibido barrer, bañarse en el rio o trepar un árbol. También, este día algunos sembradores se preparaban para pegarle a los árboles, esta creencia dice que el que hace esto hará que el árbol de fruto si nunca había dado.

