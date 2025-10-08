Mamallena, el dulce de la abuela

En una pequeña cafetería de la urbe capitalina me detuve para tomar un sorbo de café matutino, había una fila de seis personas y me puse a la cola. Una señora dependiente me miró y dijo ¡que desea señor? ... un café negro, respondí...pase por acá...me sacó de la fila.

Me sentí incomodo y pregunté y la fila para qué ...sonrió con satisfacción - están esperando que le sirvan mamallena-volví a ver la fila, había de todas las edades----¿así es siempre pregunté? ---sí... vienen a comprar este dulce...mientras me entregaba mi aromático café.

La mamallena es un postre tradicional panameño, profundamente ligado a la cocina casera y al aprovechamiento de ingredientes. Es un de pudín de pan, elaborado con pan duro o sobrante, leche evaporada o condensada, huevos, azúcar, pasas, canela y nuez moscada, un toque vainilla.

En mi casa había una bolsa de henequén detrás de la puerta de la cocina en donde se iba guardando el pan que se ponía duro. El fin de semana se picaba en trozos pequeños y se sumergían en leche durante un par de horas hasta que se ablandara y luego se procedía a su amasado.

Se pasaba a un molde y al horno durante una de hora. De ahí salía la mamallena. Nacida del deseo de no desperdiciar el pan viejo, la mamallena encarna la sabiduría doméstica y la resiliencia culinaria. Un dulce sin igual...hice la fila mientras sorbia mí café para degustar un dulce que me retrotrajo a mi natal Bocas del Toro.

* El autor es periodista.