Medir la presión arterial y un cometario final

Un acto, para mi sublime dentro de un consultorio médico, es la medida de la presión arterial. Tal es lo importante de ese acto que en el mundo hay un movimiento dirigido a estandarizar la metodología de la toma de presión

Una reciente publicación denominada “International Consensus on Standardized Clinic Blood Presure Messurement. A call to action”, publicado en American Jornal of Medicine, vol. 136 No. 5 Mayo 2023, resume en forma magistral esta preocupación

Todo indica que en este siglo 21, hay fallas al momento de medir la presión arterial.

Simple consejos lograrán medidas más cercanas a la realidad, evitando desviaciones.

Utilizar aparatos certificados por prestigiosas organizaciones de profesionales de la salud a nivel mundial.

Relajación del paciente, evitar fumar o tomar café media hora antes de la toma, posición cómoda al sentarse con pies sobre el piso, son algunas de ellas.

Preferible tomarla tres veces en el consultorio forma parte de esta guía.

No podemos aceptar tomas de presión al azar y en cualquier sitio. Una noticia, señala que más de 80,000 paciente en el Minsa [Ministerio de Salud] se benefician de la Telemedicina.

Enhorabuena facilitarle a los más necesitados estas herramientas.

No basta solo ser receptor del servicio o ser emisor del mismo. Medir calidad y objetivos alcanzados es muy importante. En el Annals of Internal Medicine, se publica un artículo sobre el tema en un Position Paper del 18 de abril del 2023. Comentario final.

* Médico.