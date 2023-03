Mi opinión y consejo

Sabemos que los infartos cardíacos o enfermedades cerebrovasculares son patologías que nos pueden incapacitar y hasta ocasionar la muerte prematura.

La actitud fundamental para alcanzar al menos nuestras expectativas de vida que pueden oscilar entre 78 y 80 años es la prevención de ellas.

Hasta la saciedad los colegas y otros servidores del sector salud educan en ese sentido.

Pero, parece existir en una alta parte de la población, en especial jóvenes y adultos no mayores, que hacen caso omiso de ello. No es raro que podamos fallecer a muy temprana edad por afecciones congénitas que precipitan estos eventos fatales, pero la mayoría obedecen al desdén de cuidar nuestra salud.

Con cierta frecuencia observamos muerte de personas por afecciones cardíacas en personas menores de 60 años que pueden ser detectadas a tiempo y permitirse lograr una expectativa de vida, ya sea la promedio, o superarla.

Es por esta razón que sugiero que los pacientes asintomáticos, e inclusive sin mayores factores de riesgo como presión elevada, diabetes, sedentarismo, tabaquismo, lípidos elevados etc. deben, al menos a los 60 años, ir al cardiólogo, un médico familiar o internista para al menos ponderar algunos exámenes básicos que pueden orientarnos a realizar otros que hoy día la ciencia médica nos proporciona. Lógico es pensar que si tenemos algunos de estos factores de riesgo, con más razón realizar dichas visitas.

Más allá del electrocardiograma, con aún cierto valor , existen los ecocardiogramas en diferentes modalidades, el calcio coronario y otros que pueden en alguna forma predecir nuestros riesgos cardiovasculares y por ende transformar nuestros hábitos de vida y quizás recibir fármacos.

Sabemos que esta sugerencia no sean costo beneficio, pues es viable que exámenes de tamizaje sean normales, pero se pueden captar algunas anomalías que no hemos percibido o no dimos la importancia debida. Detener o controlar la propagación de una patología sobre una población o comunidad especifica sometida a un riesgo determinado, es el tamizaje.

Es como tener un auto nuevo o recién comprado que creemos está muy bien, pero que de toda forma es sometido a una evaluación anual para detectar alguna falla que puede al ser corregida y evitar una catástrofe. Así debemos pensar en nuestra salud en materia de riesgos cardiovasculares.

Por supuesto en la prevención de neoplasias debemos cumplir con guías nacionales e internacionales en esa materia. Disertamos sobre este tema pues las enfermedades cardíacas y cerebrovasculares además de las neoplasias nos están privando de vivir, con calidad de vida y más tiempo.

Hemos sospechado toda la existencia como médico y ahora con 50 años de ejercicio, que solemos tardar en llegar a colegas. Reconozco que sistemas de salud públicos algo colapsados y precios elevados fuera de él, es parte de la limitante. Pero, en algunos casos es descuido o no saber invertir en nuestra vida, dejando la salud como no prioritaria.

En guerra avisada...Sé es un tema de debate, pero es mi humilde opinión.

* El autor es médico.