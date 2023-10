Movilizaciones con orden

Opiniones hay de todas, a favor y contra. Sin embargo, lo negativo y lo que está haciendo daño a todo un país no se puede tapar con un dedo u obviar.

Sin tomar partido y sin criticar los diferentes movimientos que están en las calles luchando por lo que ellos consideran incorrecto y respetando la posición de cada quien, los actos de vandalismo manchan todo tipo de acciones.

Si bien, no se sabe con exactitud quiénes son esas personas que en medio de un sentir de la multitud se aprovechan para cometer actos que más que ayudar están empeorando la situación que vive el país, no es tolerable las acciones que dañan, hieren, perjudican y vandalizan lo ajeno. No es aceptable.

En medio de una protesta, se pudo apreciar como una activista o manifestante les pedía a gritos a supuestos infiltrados que no dañaran un local, al cual le tiraban objetos para vandalizarlo, sin que éstos hicieran caso. Esto puede incluso generar enfrentamientos entre propios ciudadanos.

No al vandalismo. Ver como queman un vehículo de un particular sin razones, robos, cobros de peajes clandestino en puntos de cierres, intimidaciones a transeúntes, todo esto está mal y se ha salido de control.

Personas heridas con armas en medio de enfrentamientos, sin saber quién fue, los manifestantes culpan a la fuerza pública, los policías se defienden y aseguran que no están usando armas. Quién tiene la verdad, no se sabe, pero al final un ser humano lesionado.

No a la violencia, si en verdad se quiere al país, que la lucha sea acorde con lo que se defiende. Reconozco también que hay movilizaciones ordenadas y respetuosas, pero también actos de vandalismo que terminan por destruir negocios y locales que no tienen nada que ver.

* Periodista.