Muchas deficiencias por atacar

Esperaría que un buen día ya la luz no se vaya, que no haya apagones, que todos tengan agua potable y que tengamos buenas carreteras de accesos. Entonces viviríamos un poco mejor. En los últimos días se han dado protestas por falta de agua y los apagones no han parado. La verdad es muy triste vivir en medio de este panorama. Y peor aún en aquellos lugares donde no llega ni un servicio ni el otro.

Recientemente leía comentarios que nos hemos acostumbrado a vivir así, eso es mentira, nadie quiera estar enfrentando estos problemas, pero lamentablemente existe muchas deficiencias que se deben atacar. No todo lo debe resolver el gobierno, pero si puede exigir más a las empresas encargadas de suministrar los servicios públicos. Sabemos que se han aplicado grandes multas, pero al parecer hay dinero para pagar más porque el cambio ha sido nulo. Falta de luz y apagones continúan.

Que decir de tantas calles casi imposible de transitar en muchos lugares, esto no es justo para la población, carreteras con años y años sin reparar. El gobierno y las autoridades locales deben lo más pronto atacar estas problemáticas e incluso cumplir lo que prometieron, porque muchas fueron promesas de campaña.