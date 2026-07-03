Museos son la memoria histórica de la nación

Los museos le permiten a una comunidad mirarse a sí misma. Al preservar el patrimonio material artes, herramientas, documentos, así como el inmaterial, tradiciones y relatos, aseguran que las futuras generaciones comprendan de dónde vienen. Su valor radica en contar “la historia de la comunidad”, rescatando las vivencias cotidianas que dieron forma a un territorio.

Los museos no son lugares estáticos; son aulas vivas. Un buen museo no te dice qué pensar, sino que te invita a reflexionar sobre los aciertos, los errores, los conflictos y la evolución de la sociedad. Es donde la historia se vuelve palpable y accesible para todos, democratizando el conocimiento fuera del ámbito estrictamente académico.

Reciente escuche la buena nueva de que el proyecto de construcción y restauración del Museo Reina Torres de Araúz (MARTA) continúa avanzando y ya se encuentra en su etapa de acabados. De acuerdo con las autoridades, el proyecto mantiene el cronograma previsto y su entrega está programada para el primer trimestre de 2027.

El museo cerró sus puertas en 2013 para iniciar un proceso de restauración. Hoy, 12 años después, continúa cerrado. Originalmente era la Estación del Ferrocarril de Santa Ana.