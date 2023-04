Mutación de la criminalidad femenina

Al analizar y visualizar la delincuencia femenina nos llama la atención dos connotaciones, una social y de dependencia y otra violación de la ley, por lo cual, hace difícil sustentar por considéralas como mujeres que luchan por manifestar sus logros o metas socio económicas de manera licitas, sin embargo, otras caminan por la ejecución de actividades delincuenciales propia de los hombres.

Recientemente hemos vistos a través de los medios un creciente número de mujeres aprehendidas, por diferentes conductas delincuenciales vinculadas al crimen organizado, procesadas por sus participaciones afines al crimen organizado, en el país y con estas fisuras debemos hacer realizar un trabajo cooperativo y colaborativo a través de un enfoque abierto y propositiva con el propósito de construir iniciativas de solución sobre esa conducta delincuencial femenina.

No podemos descartar el crecimiento de la criminalidad en nuestra sociedad actual, por lo cual, pero este fenómeno no proviene de factores externos, sino que es un producto interno donde se hemos perdido los valores esenciales de la vida en comunidad, cuya consecuencia ponen las vidas en riesgo, puesto que se pierde el control, la seguridad, por ende, la paz social comunitaria.

Los criminólogos al reflexionar sobre los factores exógenos y endógenos, de la criminalidad femenina; el primero, provienen de hogares disfuncionales donde hay ausencia paternal, cuidado, crianza, el cariño de los hijos, quedando estos bajo la tutela de las abuelas maternas, o familiares; el segundo, analiza la personalidad y los valores, además, prevalece una tendencia de sentimientos inadecuados, por ende, manipuladoras

En relación del estudio de valores de mujer delincuente existen marcadas diferencias significativas: prima el fin y no importa el medio; toman decisión para alcanzar lo deseado no importa las dificultades; su relación con las demás. desde el punto de vista criminológico, el significado de “yo puedo y yo lo hago”; venta de drogas para obtener dinero rápido y solucionar sus limitaciones económicas; facultad de obtener dominio y voluntad “que aceptar ordenes no es la forma de lograr bienestar y armonía”.

Podemos destacar el papel que desempeñan las mujeres en el narcotráfico, cuyo porcentaje de participación es elevado como lo indica los centros penitenciarios femeninos del país y su estrecha relación con estos grupos delincuenciales del crimen

organizado, en estas economías, desempeñando roles de subordinación, de mayor categoría, protagonismo y capacidades de liderazgo, convirtiéndose en correos humanos que transportan los estupefacientes de un lado a otro, muchas veces dentro de su cuerpo.

Las estructuras del crimen organizado recluta reinas de belleza y modelos, con el fin de controlar actividades ilegales, a la vez, sumar a los familiares, como células operativas de sus estructuras, a la vez, realizar trabajos que requieren un nivel de profesionalismo, para el control de las ganancias, organizar la logística de los envíos de droga y encargarse del lavado de dinero, bajo estructuras de fachadas como se señaló en los medios recientemente sobre las diferentes estructuras comerciales.

Finalmente, la vulnerabilidad del gobierno, el talón Aquiles de sus instituciones, perdida de la confianza pública, producto de la penetración y el flagelo de la corrupción, sin embargo, el Ministerio de Seguridad, ha llevado acabó operaciones con propósito definidos y claros que, han podido detectar y neutralizar actividades del crimen organizado, señalando posibles cursos de acción presente y futuro, además, de emprender caminos que nos ayuden a contrarrestar el problema de la mezcla de mutación de la criminalidad femenina y masculina.

* Abogado, docente y mediador.