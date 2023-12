Diciembre y la llegada de la Navidad debe ser motivo de compartir alegría y paz, y no de crear estrés por no tener o encontrar el mejor regalo para nuestros seres queridos, aunque quien pueda dar un hermoso detalle, por supuesto que quien lo reciba lo agradecerá, pero no es no debe ser el núcleo de estas fechas.

Creo que mucho menos debe ser motivo de ansiedad por vestir nuestras mejores prendas o por ofrecer los mejores platillos de nuestra cocina, todo que sea dentro del alcance de cada quien, lo importante será estar con nuestra familia y amigos, y pasar un rato de felicidad.

Que nuestros niños tengan nuestro cariño y nuestro tiempo, enseñémosle lo hermoso de estas fechas y que no todo se concentre en ver o esperar que recibir.

El pasado año despedíamos un 2022 con la esperanza puesta en 2023 y la perspectiva de una mejora en la salud de los ciudadanos y una recuperación económica palpable, después de pérdidas de vidas y en familias enteras vivido por la pandemia, sin embargo la realidad ha sido otra, culminamos un año donde la economía se ha impactado producto de más de un mes de protestas que paralizaron actividades en todo el país.

Ruego este que este 2024 que está próximo a iniciar sea de muchas cosas buenas. A todos y cada uno de ustedes les deseo sinceramente que pasen una muy Feliz Navidad, sin importar las carencias. A celebrar la vida.

* Periodista.