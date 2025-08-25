Nadie acude a un hospital de paseo

En los últimos días se ha tenido en debate el tema de una buena atención de salud. Lamentablemente se han dado casos donde han fallecido personas, situación que es rechazada por la mayoría de la población, porque cuando uno acude a una instalación de salud es porque se necesita una atención, nadie va de visita a un hospital porque le dio ganas de ir.

Si bien, la responsabilidad en los recientes casos es un tema que debe ser investigado por las autoridades, nadie debe ser ignorado ni tratado con menos prioridad en un lugar de atención de salud.

No sé si es falta de personal, poca ética, irresponsabilidad, falta de empatía, sea lo que sea debe ser corregido o tratado porque uno busca atención a un malestar o padecimiento, cuando se siente mal ve los médicos, como esa persona que te puede incluso salvar la vida.

En lo personal me tocó ir a urgencias a una instalación de la Caja de Seguro Social, hace un tiempo atrás, por un brote de alergia en un bebé de menos de un año, y cuando fui el doctor salía a su hora de almuerzo, por lo que debía esperarlo a él, que regresará porque no tenía quien lo cubriera. Y no digo que no tiene derecho de almuerzo, sino que debe existir alguien que brinde atención.

Esperemos que sea algo que se vaya corrigiendo porque son lamentables los casos que se han registrado, y no se deben repetir.