Nadie está poniendo orden en el mantenimiento vial

El deterioro de la mayoría de las calles de nuestro querido Panamá ya no es solo se ha convertido en una molestia cotidiana, sino en un problema directo de seguridad pública.

En muchas comunidades, pareciera que hay autoridades del gobierno local y central que no están cumpliendo con tareas básicas, como el mantenimiento vial o la pintura de líneas, lo que genera desorden y está aumentando el riesgo de accidentes.

En la vía se nota la falta de señalización horizontal y eso es preocupante. Las líneas amarillas y blancas no deben ser un lujo, son una guía esencial para conductores y peatones, sobre todo en horarios nocturnos o bajo condiciones de lluvia. Sin estas referencias, el tránsito se vuelve caótico y propenso a errores que pueden costar vidas.

A esto se suma la ausencia de control y fiscalización por parte de las autoridades competentes. No parece haber seguimiento ni consecuencias claras ante el incumplimiento, lo que permite que el problema se prolongue sin solución. La responsabilidad está diluida entre distintas entidades, pero ninguna responde de forma efectiva.

Debe ser urgente que las entidades logren establecer un plan de mantenimiento continuo, con supervisión real y rendición de cuentas. Las calles en buen estado y bien señalizadas ayudan a mejorar la movilidad, salvan vidas y son el reflejo de una gestión pública responsable. * La autora es periodista.