No bloquear la solidaridad

De alguna u otra manera los bloqueos de carreteras han generado un sin número de afectaciones. No se puede quitar la mirada y decir lo contrario solo para concluir que lo que los motivos son justos o no. Pérdida de vidas humanas, empresas cerradas, empleos afectados, proyecciones económicas desalentadoras, diarios enfrentamientos en las carreteras, en fin, como panameños nos enfrentamos a un futuro incierto y como siempre los más vulnerables son los más afectados. No hay duda que esta situación ha ampliado más la brecha de desigualdad entre la población. Nos escandalizamos porque en algunas de las provincias más afectadas por los bloqueos de rutas, los ciudadanos han tenido que utilizar leña para cocinar, cuando Panamá es un país donde muchas familias utilizan este método diariamente porque no tienen más opción. No malentiendan, los dos escenarios, son lamentables. No queda más que hacer un llamado a la solidaridad entre ciudadanos. Ciertamente, las realidades de todos son distintas, sin embargo, todos tenemos derecho a vivir. A caminar con libertad, a poder contar con un empleo, a tener servicios de salud de calidad, educación y alimentación. No permitas que comentarios ajenos, ausencia de un gobierno bloqueen tu solidaridad humana. * Periodista.