No dejes que otro decida por ti

He escuchado a muchas personas decir que no van a ir a votar porque los aspirantes a puestos de elección, como presidente, “todos son lo mismo de siempre”.

El electorado no ve que alguno de los candidatos pueda hacer algo realmente bueno para acelerar el crecimiento y que ese crecimiento se convierta en desarrollo para todos los panameños. La desconfianza ha aumentado debido a los evidentes casos de clientelismo.

No quiero entrar en debate si ese sentir es cierto o no. Sin embargo, es una postura que se ha hecho bastante evidente en la sociedad faltando poco para ese 5 de mayo donde los panameños elegirán a los próximos gobernantes.

Lo que sí quiere recordar es que el voto es una práctica o condición muy importante para que el sistema político sea democrático.

Es tu derecho votar. La educación, la economía, los servicios básicos son impactados de una manera u otro por nuestro voto.

Este 5 de mayo vota con conciencia. Ir a las urnas es votar por el mejorar el uso del dinero en tu país, es no dejar que otro decida por ti.

Es decidir cómo se usen tus impuestos. Vota por una mejor educación, seguridad, infraestructura.

Instrúyete, pregunta, escucha. No votes porque tu abuela pertenece a cierto partido. Infórmate y analiza. No vendas tu derecho. Puede que no sea una elección fácil, pero no podemos dar por hecho la democracia. El derecho a votar garantiza tu voz. Mediante tu participación incides en el crecimiento y desarrollo de la vida de todos los panameños, así que hazlo con responsabilidad.

* La autora es periodista.