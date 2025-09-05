Opinión

No es hablar por hablar, ni escribir, por escribir

No es hablar por hablar, ni escribir, por escribir
Amilkar Rodriguez
05 de septiembre de 2025

En tiempos de redes sociales y plataformas digitales, cualquiera puede informar, opinar o denunciar con un teléfono en la mano.

Videos de accidentes, transmisiones en vivo de protestas o denuncias ciudadanas sobre corrupción circulan a diario, muchas veces con más alcance que en los medios tradicionales. Esto podría dejar al profesional del periodismo con las manos vacías en cuanto a contenido, aunque este tiene el olfato, que le garantiza credibilidad.

En lo personal me genera incomodidad escuchar a alguien autodenominarse “Periodista o Comunicador Social”, sin tener nociones básicas de qué es periodismo, cómo se lleva la noticia y qué fuentes debe buscar para que la misma tenga veracidad y credibilidad.

Durante cinco años me formé con profesores que a su manera me explicaron las funciones y el papel que debe ejercer un periodista en la profesión y en estos casi 6 meses de laborar como tal, sigo afianzando mis conocimientos y aprendiendo que el pan diario es la búsqueda de las fuentes y datos para dar una buena información; sin opinar. No es lo mismo subir un video o replicar una información.

Hay que buscar la confirmación del hecho, el por qué, cómo se dio y dónde se dio; sin duda alguna, las cinco preguntas clave a la hora de estructurar una noticia periodística son las que nos hace diferentes al resto de los que se hacen llamar “periodistas”, sin ninguna base.

* Periodista.

Tags:
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR