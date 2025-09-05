No es hablar por hablar, ni escribir, por escribir

En tiempos de redes sociales y plataformas digitales, cualquiera puede informar, opinar o denunciar con un teléfono en la mano.

Videos de accidentes, transmisiones en vivo de protestas o denuncias ciudadanas sobre corrupción circulan a diario, muchas veces con más alcance que en los medios tradicionales. Esto podría dejar al profesional del periodismo con las manos vacías en cuanto a contenido, aunque este tiene el olfato, que le garantiza credibilidad.

En lo personal me genera incomodidad escuchar a alguien autodenominarse “Periodista o Comunicador Social”, sin tener nociones básicas de qué es periodismo, cómo se lleva la noticia y qué fuentes debe buscar para que la misma tenga veracidad y credibilidad.

Durante cinco años me formé con profesores que a su manera me explicaron las funciones y el papel que debe ejercer un periodista en la profesión y en estos casi 6 meses de laborar como tal, sigo afianzando mis conocimientos y aprendiendo que el pan diario es la búsqueda de las fuentes y datos para dar una buena información; sin opinar. No es lo mismo subir un video o replicar una información.

Hay que buscar la confirmación del hecho, el por qué, cómo se dio y dónde se dio; sin duda alguna, las cinco preguntas clave a la hora de estructurar una noticia periodística son las que nos hace diferentes al resto de los que se hacen llamar “periodistas”, sin ninguna base.

* Periodista.