No es solo lo agudo

Pasar por un covid-19 agudo no es agradable para nadie. Inclusive con la muerte como probable desenlace. Y cuando ese paciente cae en el covid19 prolongado, sus síntomas persistirán meses o años.

Tal situación es de una magnitud preocupante que a nivel mundial han establecido las famosas clínicas post-covid en donde los testimonios de pacientes, inclusive trabajadores del sector salud que lo padecen, son muy lamentables.

Las secuelas del covid-19 con sus variables, realmente son muy incapacitante para muchos pacientes Trastorno del sistema nervioso central, estados depresivos, fatigas y otros síntomas llevan a muchos de ellos a descansos prolongados y pérdidas de trabajo.

Comparto esta introducción pues el seguimiento a los casos de covid-19 prolongado y sus tratamientos diversos en diversos estudios revelan una realidad que debe ser conocida por los ciudadanos, para que no piensen que el covid agudo, paso y ya me siento bien.

Para muchos y quizás millones en el mundo es otra realidad. Es por eso que aunque los casos en Panamá y en el mundo han bajado, aún prevalecen hospitalizaciones y muertes. Unas con costos medibles y otras no medibles.

La mayoría de los artículos revisados sobre todo en el British Medical Journal en los meses de agosto y septiembre, sustentan estas preocupaciones y también revelan cómo han disminuido las medidas de higiene en situaciones de riesgo. Panana, país de eventos colectivos, ya sea religiosos u de otra índole, es proclive a ellos. Es por esa razón que debemos seguir cuidándonos y cuidar a nuestros familiares.

Lugares no ventilados, personas con síntomas respiratorios, en áreas cerradas etc. obligan a usar mascarillas, guardar distancias, a lavado de manos, etc. No es solo el covid-19 agudo, también cuentan el denominado prolongado con sus duras secuelas físicas, emocionales y económicas. * Médico.