No para todo y odiar a quien tiene más

Como en toda fuerza existente en la naturaleza, siempre debe haber contrarios, que más que adversarios sean para complementar al otro. Así debería ser en la política, cuya finalidad es velar por los intereses y el bienestar del pueblo, al que se supone pertenecemos todos.

Es entonces cuando una de las partes predomina más en su interés y cumple con la finalidad, cuando aparece una oposición que, más que ser un complemento o un llamado a la reconsideración o al análisis profundo, actúa como un lastre que busca frenar todo sin importar las consecuencias, aupado por ideas de que aquellos con capacidad usan la excusa de proyectos para generar beneficios que solo permearán hacia sí mismos, por lo que deben ser bloqueados a toda costa.

Esto genera una especie de odio infundado hacia quienes tienen altos cargos y obtienen grandes remuneraciones por ello, creando una peligrosa y escalofriante tendencia hacia la guerra de clases, lo cual, como semilla de revolución falsa y fallida, solo ha llevado a quienes oyen esos cantos hacia las filosas costas de la miseria y desolación. * Diseñador gráfico.