No se crea todo

Las redes sociales aunque son un gran instrumento de comunicación, también puede resultar un medio difusor de mentiras e incluso causar alarma entre la población. Por eso es importante siempre verificar de donde proviene la información para luego compartir. Muchas personas creen todo y lo peor es que lo difunden si antes verificar, y en la manera que la noticia falsa avanza se va volviendo cierta para muchos y es cuando se forma el caos. Esto pasa a gran escala como fue el caso reciente de la supuesta muerte del cantante José Luis Perales, cuando medios de comunicación de medio mundo comenzaron a difundir que el artista había fallecido, pero unos minutos después el propio Perales confirmó que estaba vivo. ¿Cómo es posible? bueno el poder de las redes.

También sucede, y es muy peligroso, el tema de realizar todos los remedios que comparten en videos para tratar diferentes enfermedades o malestares. Hay que tener muchísimo cuidado, no juegue con su vida. Recuerde siempre que no todo funciona por igual para todos, no se deje llevar por todo lo que ve.

Muchas recetas para temas de salud se comparten en redes sociales, es como acudir a una cita médica pones remedio para tal enfermedad y te sale, pero no lo haga, busque un especialista.

*Periodista