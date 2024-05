No seamos piedra de tropiezo para el país

A pesar de uno que otro incidentes, el proceso electoral de este año, más que una fiesta se tornó como responsabilidad para los electores. Esta fue la quinta elección a la que me ha tocado darle cobertura y pude sentir un ambiente de solemnidad entre los votantes.

Este año, no fueron los adultos mayores los que llegaron temprano a votar, una gran cantidad de jóvenes estuvieron a primera hora en las filas con la esperanza de ejercer su derecho al voto y no solo eso, también formaron parte de la maquinaria electoral en distintos cargos. Dejaron claro que no fue nada fácil.

En redes se pueden ver las historias de algunos, que denota el sacrificio o enorme esfuerzo que demanda una actividad como esta.

Muchos votantes estuvieron acompañados de sus hijos, algunos ellos menores de edad, quienes pudieron observar de primera mano el proceso.

Ahora tenemos un nuevo presidente, con una asamblea fraccionada sin una mayoría absoluta; y ese mismo fenómeno se observa en los gobiernos locales (alcaldes y representantes), lo cuales deben tener un solo objetivo el bien del país.

Se necesita consenso, diálogo y se requiere dejar de lado prejuicios para remar hacia una misma dirección.

Demos darles la oportunidad a las nuevas autoridades de hacer el trabajo, brindemos apoyo y la ayuda, sin importar a que grupo pertenecíamos para que logren el éxito.

* La autora es periodista.