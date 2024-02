No son niñeros

Los estamentos de seguridad y centros de salud ya se están preparando para enfrentar los posibles casos que se puedan registrar durante las fiestas de carnaval. Sí, son importantes estas gestiones. Los operativos, la presencia de profesionales en ríos y playas. Seguridad en diferentes lugares de fiestas. Sin embargo, usted no puede esperar que los miembros de entidades seguridad sean sus niñeras. Es su responsabilidad estar alerta, no exponerse a peligros y cuidar de su familia. Las personas están expuestas a un sin número de accidentes de tránsito, cáncer de piel, intoxicación, SIDA/VIH y otras enfermedades crónicas. Ante este panorama es necesario poner en práctica hábitos saludables. Recuerde si va a ingerir alcohol, no manejar y tener su conductor designado. No atente contra su vida y la de los demás. Las aglomeraciones de personas no están exentas de ciertos riesgos. Vigile a los más pequeños, los carnavales suelen ser eventos concurridos lo que puede aumentar el riesgo de que se pierdan entre las multitudes. A pesar que ciertos lugares tienen limitaciones de edad, hay personas que logran evadirlas. Nunca faltan los robos y hurtos. La seguridad financiera es importante. Las autoridades han sugerido no usar cajeros solitarios, revisar el entorno. Em fin, hay que estar atentos. No todo es fiesta.