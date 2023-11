Repensar las consecuencias para la educación de los estudiantes, los empleos de las familias, la salud, en fin todas las afectaciones que de una u otro manera ha percibido la sociedad es importante. Es importante pensar y analizar la situación actual por la que pasa el país. Aun más cuando estamos a la puerta de un año electoral.

Haz valer tu decisión. No te dejes envolver o llevar por lo material que te pueda dar un político. Quizás pueda ser un paliativo momentáneo pero las consecuencias a la larga siempre serán graves. Edúcate, lee, saca tus propias conclusiones no solo sea un repetidor. No te dejes influenciar.

Puede que se piensen que nuestro voto no tenga mucha importancia o que sirva poco para generar un cambio en el país, sin embargo, la palabra: Votar lo resume todo. Marcar la papeleta, independientemente de la preferencia de cada quien, el voto es importante por ser voto, por ejercerse. Es tu derecho. Aprovéchalo.