No todo lo que se ve se imita

Los retos virales o challenges entre los adolescentes son cada vez más frecuentes en redes sociales, desafíos o juegos que incluso pueden acabar con la vida, como ya ha pasado. Y es que hoy día los jóvenes tienen un acceso amplio a la tecnología, inclusive llevan teléfonos celulares a las escuelas, lugar donde entre amigos se convierte lastimosamente en un espacio para emitir los retos peligrosos.

Tienen acceso a las redes como TikTok e Instagram, en las cuales el contenido es gratis y libre. Los desafíos consisten en la grabación y difusión por medio de estas plataformas.

Algunos adolescentes solo por generar o creer que es divertido, o no quedarse fuera de lo que ellos creen que está de moda, imitan sin medir las consecuencias que estas pueden tener en su bienestar e incluso en su vida.

Ante esta situación importante trabajar el pensamiento crítico y ayudarlos a pensar antes de actuar. Los padres juegan un papel sumamente importante en la formación de sus hijos, enseñarles que su vida por encima de cualquier juego o reto, que no se dejen presionar por nadie para hacer algo, que no imitar este tipo de juegos no los hacen estar fuera de la moda. Y que mejor aún es prevenir e incluso dar aviso a profesores o padres en casa de lo que está sucediendo para que los adultos puedan actuar y protegerlos. Los padres deben preguntar a sus hijos que actividades realizaron durante el día en la escuela, qué hacen, qué comen y así pueden alertarse de algo fuera de lo normal que esté ocurriendo. Recuerde también, que usted como padre tiene el derecho de saber qué ven en las redes, con quiénes hablan, que juegan, a qué paginas acceden, etc.

Es importante que cuide de sus hijos e enseñarle a no imitar ese tipo de cosas, que usen la tecnología para otras cosas que realmente beneficien.