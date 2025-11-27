Norris puede asegurar el título en Qatar

El Gran Premio de Qatar presenta para Lando Norris la oportunidad más clara de su carrera para consagrarse como campeón mundial de Fórmula 1. Con 58 puntos en juego, gracias al formato con Sprint, el británico llega con una ventaja de 24 puntos sobre Max Verstappen de Red Bull y su propio compañero de equipo Oscar Piastri, una diferencia suficiente para que el título quede prácticamente en sus manos si logra ampliar su margen este fin de semana. A pesar de la descalificación en Las Vegas, el panorama sigue siendo favorable. Norris solo necesita sumar dos puntos más que sus perseguidores o un punto y ganar la carrera para asegurarse el campeonato, apoyado en el criterio de desempate por victorias. McLaren no celebra un título de pilotos desde 2008, cuando Lewis Hamilton se coronó por primera vez. Desde entonces, la escudería ha vivido transiciones, reconstrucciones y frustraciones que hicieron ver distante un regreso al protagonismo. Esta temporada 2025 de la Fórmula 1 ha sido muy emocionante con diversos pilotos peleando por la corona, a comparación de años anteriores, cuando a estas alturas ya había un campeón y las carreras solo se pactaban por compromiso. * Periodista.