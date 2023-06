Luego de casi dos años de pandemia, el Covid-19 como se pronosticó es parte de nuestro diario vivir. Han surgidos nuevos medicamentos que merman las hospitalizaciones y muertes. Pero los pacientes con multi - problemas de salud, siguen cayendo por las mutantes (subvariantes) que siguen surgiendo. Una nueva es la XBB.1.16 (arcturus) prevalente en India, pero ya invadiendo otros países. Como otras” mutantes” ocasionan algunos síntomas no comunes en sus progenitoras, lo que es confundido con otras patologías respiratorias comunes.

Es prudente hacer el hisopado sobre todo cuando convivimos con pacientes que padecen algunas enfermedades crónicas o con bajas defensas. Pacientes diabéticos, obesos, con cáncer etc. Hasta ahora que no es tan agresiva como alguna de sus predecesoras. Hay que cuidarse. No dudo este en Panamá.

La liberalización de medidas de higiene frente a estos virus de transmisión aérea seguirá causando ondas crecientes y decrecientes como una montaña rusa. Nuevamente nos alertan ya de futuras pandemias, por las mutaciones de virus que son transmitidos de animales al ser humano y estos entre sí.

El panorama es ahora un tanto más tranquilo cuando el Covid-19 sorprendió a la humanidad. Muy a pesar de la declaración reciente de la OMS (Organización Mundial de la Salud) sobre el tema, no bajar la guardia.

Cada país y más Panamá, por ser cosmopolita, debemos mantener un mínimo de estas medidas. Momento propicio para evaluar debilidades y fortalezas del manejo de la pandemia en sus momento más dramáticos y prepararnos para lo ya anunciado.*Médico.