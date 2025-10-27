Noviembre y diciembre: una inyección económica

Noviembre y diciembre son, sin duda, los meses que más dinamizan la economía panameña.

Las fiestas patrias marcan el inicio de una temporada de alto consumo, en la que se activan sectores como el comercio, el turismo, restaurantes y transporte. A este movimiento se suman los preparativos por las celebraciones de fiestas de fin de año, lo que genera un ambiente de optimismo en diversas actividades.

Durante este período, las familias panameñas incrementan sus gastos en compras, viajes y celebraciones, mientras los negocios aprovechan para recuperar sus finanzas e incluso superar sus metas anuales de ventas.

Los centros comerciales se mantienen llenos, los hoteles reportan mayor ocupación y las pequeñas empresas, desde los vendedores ambulantes hasta los restaurantes familiares, experimentan un repunte en sus actividades.

Estos dos últimos meses, más que simples días festivos, son una muestra del potencial económico y del espíritu trabajador que caracteriza a Panamá.

Si se aprovecha este dinamismo con responsabilidad y visión a largo plazo, la energía que hoy mueve las ventas y las celebraciones puede transformarse en un motor de crecimiento sostenido para todo el año.

* Periodista.