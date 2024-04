Nuestra cama de rosas

En mi habitación polvorienta, mi dolor recorre cada rincón. Solo y triste como aquel viejo sofá que nadie quiere usar. Tarde ya y sin rumbo fijo, solo cierro mis ojos llenos de llanto porque ya no estas.

He bebido hasta vomitar mi desconsuelo, mi mundo sepia se ha vuelto gris sin tu presencia, y los recuerdos vuelven a martillar mi cabeza sin cesar.

Del amor que me diste y te entregué, aprendí todo de ti, tu sonrisa, tu perfume y hasta de tu sombra y de un amor entre besos y rosas, que me haga por fin olvidar mí pesar.

Aunque no estamos juntos, jamás me aleje de ti. Sabes que este amor es real, y por más que lo intente no puedo dejarte de pensar.

Quizás deberíamos darnos una oportunidad de recomenzar, eso solo puede pasar si creemos en nuestro amor.

Hagámoslo como esa primera vez que nos conocimos, donde rosaba tu hombro con mis labios entre tanta gente, sin importarme lo que pensarán, por favor llévame a ese lugar que amamos estar, llévame hasta el final.

Nos amamos tanto que el amor sigue esperando por nosotros, encontrarnos donde todo comenzó, el amor solo puede traer de vuelta a el amor.

