Panamá tiene una política nacional de salud que culmina su vigencia al final de este año 2025; por lo que el MINSA [Ministerio de Salud] ha iniciado el proceso para la formulación de un nuevo marco que exprese lo que el país decide hacer -y cómo hacerlo- para proteger y mejorar la salud de la población panameña en el marco del mandato Constitucional de velar por la salud de la población, integrando las funciones de prevención, curación y rehabilitación.

En ese ámbito, le dedico esta publicación a ofrecer algunos argumentos y lecturas complementarias sobre el significado de una nueva política nacional de salud. Subrayo -para que no lo perdamos de vista- que la actual política nacional de salud, evaluado en detalle su cumplimiento, debe ser un referente obligado para el nuevo documento. En términos generales, una política nacional de salud no es un documento técnico más. Es una declaración estratégica de prioridades, valores y compromisos. Cuando está bien diseñada, se convierte en el mapa que ordena al sistema de salud, alinea a los actores y orienta la asignación de recursos. Cuando no existe (o existe solo en papel), el sistema navega por inercia, sujeto a intereses fragmentados y a cambios políticos fortuitos. En ese sentido, una política nacional de salud define al menos cinco cosas esenciales: rumbo, prioridades, instrumentos, marco ético y rendición de cuentas. * El autor es médico. * Fragmento de texto tomado de elblogdejorgeprosperi.com.