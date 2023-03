Obra de Miguel Ángel Cañizales analiza políticas y reformas educativas

El nuevo libro Políticas, Reformas y Evaluación Educativas en México y América Latina: Balance y Perspectivas a Futuro, publicado por la Universidad Iberoamericana de México, es producto de importantes ponencias en el primer Seminario Internacional sobre procesos políticos, Evaluación de las Reformas Educativas en América Latina.

Cambios Educativos en América Latina

En el capítulo tercero de esta obra, el Dr. Miguel Ángel Cañizales Mendoza analiza la problemática de los procesos políticos y cambios educativos, en América Latina que “se convierten en una rémora para que las naciones puedan progresar y mejorar sus indicadores de calidad de vida”.

Revisa factores y cifras ligadas a la desigualdad, la pobreza, la educación y la calidad del aprendizaje; pues si bien han tenido un crecimiento económico, no ha mejorado la desigualdad y la calidad de la educación. Hay grandes desafíos como el acceso a la educación superior en áreas de extrema pobreza donde viven las minorías étnicas y los pueblos originarios. Panamá no cumple con el 6% de su producto interno bruto recomendado por la UNESCO.

A nivel mundial se registra una cifra de 750 millones de analfabetas, dos tercios de los cuales son mujeres que viven en desventaja económico-político-social. En América Latina 32 millones de personas son iletradas, constituyendo un 4% de la población mundial.

Panamá redujo su pobreza en 10 puntos, pero sigue aumentando la desigualdad ocupando “el segundo lugar de la región con la peor distribución de las riquezas”.

Los principales problemas sociales son: la pobreza: la falta de acceso a los requisitos básicos para tener un nivel de vida aceptable; la inequidad: falta de igualdad de oportunidades; la desigualdad y exclusión social impedimento al acceso de los satisfactores y oportunidades sociales que se pueden brindar.

La CEPAL intentó diseñar un diseño de política pública “denominada el Círculo Virtuoso del Crecimiento con Equidad que articulaba tres áreas específicas: Educación, empleo y protección social.” Se ampliaron las diferencias en los países desarrollados, aumentó la brecha entre ricos y pobres. En Panamá el 10% de la población cuenta con un poder adquisitivo 45 veces más alto, que el 10%, los más pobres. “El modelo económico ha colapsado porque privilegia al mercado.” Hay que humanizar la economía. “La pobreza tiene cara de niño y rostro de mujer”.

“A pesar del buen desempeño de la economía continúan las desigualdades”. La única alternativa es crear políticas de Estado sostenibles, que las universidades contribuyan con sus investigaciones al desarrollo político, económico y social del país.

La importancia de las reformas educativas

Los países de la región deben replantear la educación como un tema de seguridad nacional.

Aborda las reformas Educativas analiza cuales son los parámetros, similitudes y diferencias desde la primera, segunda, tercera hasta la quinta generación y enfatiza en Panamá no habido una reforma educativa.

Lo que hemos tenido es y reducción de asignatura transformaciones curriculares exógenas, endógenas.

Panamá tiene problemas de cobertura, aliada a desigualdad y pobreza en las mismas áreas de hace décadas.

El problema es que los estudiantes de secundaria no salen preparados en lectura, matemática y ciencias, para la universidad. El autor indica que si no se resuelve esta situación, si no se le da prioridad como tema de Estado, vamos a tener una explosión social. El desarrollo social inclusivo es necesario.

Trayectoria

El doctor Miguel Ángel Cañizales Mendoza es licenciado en Psicología, profesor de segunda enseñanza con especialización en Psicología.

Obtuvo su Maestría y Doctorado en la UNAM. Su Maestría en Psicología Social, Psicología Laboral, y Educación Superior.

Estudios de Doctorado: Administración Pública, Psicología Clínica, Antropología Social y Cultural. Doctorado en Psicología Social. Post Doctorado en Psicología Clínica y Social con especialización en Psicología de la Salud. Fue ministro de Educación, Rector de la Universidad latinoamericana de Ciencia y Tecnología, Embajador de Panamá en España

Autor de Cambios Educativos en América Latina. Es catedrático de la Facultad de Psicología de la Universidad de Panamá.