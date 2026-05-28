Opinión

Otro ingreso siempre es importante

Otro ingreso siempre es importante
Arturo Arango Osorio
28 de mayo de 2026

Un ingreso extra tanto para los emprendedores como para asalariados es otro método de tener mayores ingresos: Ideas rápidas para generar efectivo extra.

Puede ser que su negocio esta vendiendo, pero aun le falta general mas efectivo por diversas condiciones previas o inesperadas, piensas que tal vez necesitas un préstamo puente, y que lo pagaras en pocas letras y rápido, eso puede atrasar el crecimiento de tu negocio, Lo que necesitas un segundo ingreso.

¿Entonces para conseguirlo, te vas a endeudar?...¡Pues no! Si ya eres emprendedor o asalariado, usa tu cabeza y piensa en un servicio basado en una necesidad urgente que sepas la solución, y que además tengas la experiencia de saber cómo hacerlo, por ejemplo: vende asesorías rápidas, diseño de alguna objeto o producto, promover en tus redes sociales algunas clases privadas.

También puedes monetizar online: crear contenido en tu nicho, vender productos digitales o promocionar servicios en redes sociales.

El secreto es simple: usa tus horas libres para generar dinero con habilidades que ya tienes. “Un ingreso paga cuentas... dos ingresos te dan oxígeno financiero, tres o más de manera sostenible...te da calidad de vida”. * Asesor en Gestión Empresarial y Seguros.

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