Panaderías que fueron negocios familiares

Los sabrosos y deliciosos panes preparados por acusiosos panaderos como : el pan michita, viril, flauta, de molde y moña, elaborados con recetas familiares , con pasión artesanal, en esas famosas panaderías de los barrios populares de décadas pasadas, que son recordadas.

Fue la influencia española y francesa en el siglo XX las que instauraron las bases para que en los años 1948 y 1950 se iniciara este negocio.

Negocios que se constituyeron en un icono que pertenecieron a familias , en algunos casos fueron heredados por los hijos o nietos.

Estas panaderías fueron pilares en el área urbana, para proveer a los residentes de estos sectores, con un producto a precio bajo y accesible al bolsillo del panameño.

Estos comercios impulsaron la economía, generando empleos e inversión.

Entre estas legendarias panaderías se recuerda: La Tahona, Aurora, Flor Panameña, Lucianito, Bola de Oro, La Venezolana, Barrio Caliente, Panadería Colón (Provincia de Colón), panadería Pan de la Arena (Provincia de Herrera), y Pan Blenco.

En los barrios de Santa Ana, Calidonia Chorrillo, Río Abajo y San Felipe, se encontraban estas panaderías.

El pan caliente era el más buscado a primeras horas del día, para el desayuno y en horas del mediodía día ; mientras que en horas de la tarde para preparar las loncheras escolares de los hijos para el día siguiente.

Según estudios estadísticos, el 87% de los panameños consumen pan.