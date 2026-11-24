Panamá tiene una ventaja que muchos países quisieran tener: su posición geográfica, su conectividad internacional y una economía históricamente vinculada al comercio mundial. Sin embargo, tener ventajas no garantiza prosperidad. El verdadero reto está en saber aprovecharlas.

De cara a 2027, el país necesita algo más que proyecciones de crecimiento. Necesita recuperar la confianza de los inversionistas, fortalecer la seguridad jurídica y construir condiciones que permitan al sector privado generar empleo y nuevas oportunidades.

No podemos aspirar a ser un centro logístico y financiero de referencia mientras mantengamos obstáculos burocráticos, incertidumbre institucional y un gasto público que no siempre se traduce en mejores servicios para la ciudadanía.

El crecimiento económico no debe medirse únicamente por cuánto aumenta el PIB, sino por cuántas oportunidades llegan a las familias panameñas. Para ello, necesitamos educación competitiva, reglas claras y un Estado eficiente, que facilite la actividad económica en lugar de convertirse en un obstáculo.

Panamá no necesita reinventarse; necesita aprovechar mejor lo que ya tiene. El 2027 puede representar una oportunidad para demostrar que la libertad económica, la responsabilidad fiscal y la confianza institucional no son simples conceptos, sino pilares para construir un país más próspero.