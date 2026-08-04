Panamá entra al mundo de semiconductores

La semana pasada a través de la AIG y Senacyt, el Estado anunció una política pública para desarrollar el país en la industria de semiconductores, inteligencia artificial y la microelectrónica para convertir estas actividades en motor económico.

Es importante mencionar que los semiconductores son componentes diminutos que hacen funcionar desde un teléfono hasta grandes recursos, aviones, buques, automóviles, etc. Hoy en día la combinación de estas actividades son recursos importantes que todo el mundo necesita.

Todo el plan ha sido desarrollado con apoyo de universidades estadounidenses. Con esto en mente lo que se quiere es incorporar al país en la cadena global de semiconductores y microelectrónica al priorizar el diseño, circuitos integrados, placas de circuito impreso, ensamblaje, empaquetado y servicios logísticos.

Esto debe venir acompañado de creación de nuevas carreras para que los futuros profesionales vayan de la mano con este plan. Pensamos que es una visión acertada y esperamos que con la asesoría de universidades de prestigio lo consigamos. Pasen un excelente lunes, oremos por nuestro país y fortalezcamos nuestra fe en nuestra iglesia.