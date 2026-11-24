El panameño se caracteriza por ser “buena gente”, siendo eso lo que le permite el éxito en los deportes. Esa es una de las grandes razones por la cual no puede ganar el ‘Final Four’ [de la Liga de Naciones de Concacaf, de marzo de 2027, en EE.UU.]. Ya que, a la fecha, el equipo de fútbol no ha ganado ningún título. Es tanto el sufrir, el pesar, que rezan para que al equipo de Panamá le vaya mal. El futbolista panameño, con su gran espíritu de hermandad, desoye los ataques que le hacen a cada rato, porque comprende que el fútbol es una diversión y que, por ello, no ha de crear enemistades. Los panameños tienen muchas cosas que no han podido tener los hermanos centroamericanos, siendo el fútbol, prácticamente, una de las pocas ventajas y satisfacciones sobre “los canaleros”. El panameño se siente pleno por la cantidad de bondades que ha recibido del cielo, el mejor boxeador de la historia (Roberto Durán), el mejor jinete (Laffit Pincay Jr.), el mejor basquetbolista (Pedro” El mago” Rivas), etc. Si “los canaleros” ganaran el Final Four, posiblemente, muchos centroamericanos “morirían”, porque no pueden asimilar nuestros triunfos como nosotros asimilamos los de ellos. Lo que los centroamericanos no entienden es el espíritu de grandeza del panameño, uno donde cabe la hermandad de todos. Es tal que, cuando compite a nombre de la región, lo hace con toda la gallardía posible, tratando de dejar a todos en el más alto peldaño. Panamá no puede ganar el Final Four mientras no se sanen las heridas de los centroamericanos. Sugerimos que, de ganarlo, se haga una caravana por toda Centroamérica, desde Guatemala hasta Panamá, como gesto noble de que el título es de ellos, también. Que las autoridades deportivas de Panamá coordinen con cada una de las autoridades de los países de nuestros vecinos, hermanos, una fiesta en este sentido, con uniformes que tengan artes de toda la comunidad centroamericano. Panamá no ha podido ganar el Final Four, pero lo debe ganar para que se respete a toda nuestra región. Que quede plasmado que los centroamericanos somos tan buenos y, a veces, mejores que los norteamericanos.

* Profesor de Historia.