Panamá: un pueblo perdido en la Bienal de Venecia

El Comité Organizador del Pabellón de Panamá para la Bienal de Venecia 2026, transgredió las bases de la convocatoria. La invitación era para “artistas panameños o residentes en Panamá” y, de las 89 propuestas, eligieron la del dúo panameño/serbio “Los Mensajeros del Sol”.

El jurado debió tener claras las bases y establecer que su veredicto se regiría estrictamente por ellas. Ni siquiera emitió un fallo en el que explicaba por qué quebrantaron las bases para aceptar una propuesta que debió ser eliminada por no ser completamente panameña.

Con esta decisión contraria a lo estipulado en las bases, sientan un precedente.

En adelante los participantes podrían —justificados por la indulgencia de ahora— buscar colaboradores extranjeros de renombre que satisfagan con holgura las expectativas exigidas.

Es posible que Iva Jankovic, la artista serbia, posea conocimientos extraordinarios sobre los “Pueblos Perdidos” (tema de la propuesta) y conozca de memoria párrafos de la novela homónima de Gil Blas Tejeira, o hable con solvencia del ensayo de Marixa Lasso (Historias Perdidas del Canal de Panamá), pero dudo que Serbia elija a un artista panameño para representar temas profundamente ligados a su historia nacional.

Lo cierto es que las bases eran claras y no fueron respetadas. * Compositor y escritor.