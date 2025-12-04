PanamáCompra y OC4IDS: La revolución digital que nuestro gobierno debe liderar

La modernización de las contrataciones públicas en Panamá no solo transformará la gestión estatal, sino que promete beneficios reales y tangibles a cada empresa del país, transparencia y eficiencia se traducirán en más obras, mejores servicios y mayor justicia social para todos los panameños.

Panamá vive un momento crucial para transformar su sistema de contrataciones públicas donde la ley 22 de 2006, (la cual introduce normas y principios que promueven la economía, transparencia, profesionalización y desburocratización en los procesos de selección estatal, incluyendo la incorporación de medios electrónicos y mecanismos para combatir la corrupción); reforzada por la Ley 153 de 2020 (que reglamenta la presentación electrónica de propuestas, establece límites a impugnaciones abusivas, promueve la transparencia y la responsabilidad legal de los funcionarios y contratistas) promoverán una gestión más transparente, eficiente y justa.

Sin embargo, la verdadera revolución está en finalizar los procesos, para la digitalización integral y la consolidación del OC4IDS en la plataforma PanamáCompra, así como la interoperabilidad con otros sistemas como PanamáEnObras, datos del Ministerio de Economía y Finanzas sobre registros presupuestarios y los pagos realizados a los proveedores del Estado a través del sistema ISTMO.

El OC4IDS, o Estándar de Contratación Abierta de Datos de Infraestructura, es un estándar internacional desarrollado por organizaciones líderes en transparencia y gobernanza pública, está estrechamente relacionada con la Ley 22 y Ley 153, debido a que buscan modernizar y transparentar el sistema de contrataciones públicas.

Su propósito es publicar de manera estructurada y abierta toda la información relacionada con proyectos de infraestructura pública, desde la planificación hasta la ejecución final; al aplicar este estándar en PanamáCompra, se promueve la transparencia real y eficiente, se facilita el seguimiento en tiempo real de los procesos y se genera confianza tanto en el Estado como en las empresas licitantes, reduciendo la oportunidad para la corrupción y retrasos injustificados.

Esta consolidación, también reduciría los retrasos por impugnaciones sin fundamento y exigiendo que los mismo estén respaldados por una fianza, fortaleciendo la confianza entre Estado y proveedores nacionales, ampliando de igual manera el alcance en la inclusión de proveedores internacionales para bienes o servicios no disponibles en el mercado local; la digitalización integral, alineada con las reformas legales, moderniza la Ley de Contrataciones Públicas y reivindica los principios de eficiencia, ética y equidad que Panamá requiere.

Pero esta modernización conlleva riesgos, persisten desafíos como, la posibilidad de corrupción si no hay voluntad política y controles efectivos, fallas en la transición tecnológica, brechas de seguridad, capacitación insuficiente y riesgos de exclusión de participantes, además, debe garantizarse la calidad y confiabilidad de los datos abiertos para evitar desinformación y asegurar supervisión efectiva.

El uso abierto y estandarizado de datos impulsa la competencia justa, fomenta la inclusión de empresas locales y microempresas, y mejora la vigilancia ciudadana sobre el uso de los recursos públicos; esta transformación exige un compromiso decidido del liderazgo político para consolidar esta revolución digital que hará de Panamá un referente regional en gestión pública, transparencia y desarrollo sostenible.

A pesar de estos retos, la integración de OC4IDS y la digitalización total representan un salto decisivo hacia dicha finalidad; este es un momento clave, para alinear la tecnología, la ley, normativas, compromiso y voluntad política, asegurando que la inversión pública se traduzca en resultados concretos, obras de calidad y progreso para todos los panameños.

* Magíster especialista en Desarrollo y Evaluación de Proyectos Consultor en Innovación y Transformación Digital.