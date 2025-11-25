Panameñismo: 1999, 2014 y ¿2029?

El próximo año el autor intelectual y soberano pensador de la doctrina Panameñista [República y Nacionalismo], el Dr. Arnulfo Arias Madrid ajustará ciento veinticinco años, el 15 de agosto de 2026, de haber venido a la Tierra en la provincia de Coclé.

Veintiocho años más experimentado que Omar Torrijos, solo lo supera en el tiempo, su amigo el Dr. Belisario Porras que nació en 1856 en la provincia de Los Santos.

Una fecha ineludible y superior en la historia política de la República panameña, toda vez que el Dr. Arnulfo Arias es el único panameño electo por el voto popular de los panameños tres veces: 1940, 1949 y 1968. Y en 1984 se le cometió un monumental fraude para favorecer al PRD.

Para conmemorar esa fecha muy simbólica vamos a presentar el libro intitulado: “PANAMEÑISMO REPUBLICANO NACIONALISTA 1908-1941”, que en verdad es un recuento de 33 años de vida del Dr. Arnulfo Arias Madrid. Algo que bien podríamos llamar el “Panameñismo “kosher” de ayer”.

En una reunión hace unas semanas en el hotel Aranjuez, del distrito de David, en la provincia chiricana, el alcalde panameñista de esa ciudad, se refirió a la grandeza del Panameñismo haciendo énfasis en la meritoria presidencia de Jorge Herrera en la Asamblea Nacional de Diputados (2025-2026), como un antes y un después en la historia del glorioso partido Arnulfista para unos y Panameñista para otros.

Las palabras del alcalde De León tomaron ímpetus el pasado domingo 23N cuando Jorge Herrera obtuvo un rotundo triunfo sobre su contrincante, alcanzando así la Presidencia del partido Panameñista del 2025 al 2027.

Ese día se contaron 1,269 votos, 23 votos se descartaron (blancos y nulos) dejando así 1,246 votos válidos. Jorge Herrera obtuvo 884 votos o sea 70.95% y Piad recibió el 29.05% de los votos válidos totales.

El triunfo de Herrera fue contundente, sólido y reflejó el ánimo Panameñista de otórgale un mandato a Jorge para dirigir el partido bien y llevarlo al pináculo de la contienda del 2029, tal como lo advirtió Joaquín De León aquel miércoles 12 de noviembre en esa mañana primaveral de David, 11 dias antes de la elección de Jorge H.

De Herrera, su equipo y la mística Panameñista dependerá en los próximos 20 meses, que el partido de Arnulfo Arias Madrid se consolide en uno de los principales partidos panameños para dirigir los destinos de la Patria entre el 2029 y 2034. Así como fue en vida del Dr. Arnulfo Arias Madrid.

El otro año (2026) por los 125 años del nacimiento del Dr. Arnulfo Arias Madrid el partido debe hacer inscripciones continuas todo el año recordando la historia del partido desde el 2 de enero de 1932 hasta nuestros días. Preparar desde ya el Centenario del Partido de Arnulfo Arias Madrid en el 2032 con planes quinquenales robustos.

La radiografía escaneada de la elección de Jorge Herrera ayer, permiten predecir que podría ocurrir lo mismo que ocurrió en 1989, 1999 y 2014 en el 2029, en donde el pueblo panameño eligió a un Presidente Panameñista.

Si insistimos en la numerología y la cábala al estilo del Dr. Arnulfo Arias Madrid, podemos hasta decir que cada 15 años un arnulfista es elegido para dirigir las Garzas: 1999, 2014 y ahora pronto 2029.

J. Herrera tiene entre sus manos ahora mismo la gran responsabilidad de llevar a cabo esta osadía o premonición de la historia política panameña, conducir al partido Panameñista para hacerse con el solio presidencial en la elección de mayo 2029.



* Periodista, escritor y refundador UPLA 2006.