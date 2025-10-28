Opinión

Para no olvidar el día del estudiante en Panamá

Para no olvidar el día del estudiante en Panamá
Oscar Moran
Denis Javier Chávez
28 de octubre de 2025

Desde la Ley 1 de 1948 se dedica el día 27 de octubre para reflexionar sobre el pasado, presente y futuro del estudiante en Panamá.

La ocasión les convoca a honrar el aporte de las generaciones y juventudes anteriores, preservar el legado de los mejores ejemplos y avances logrados como país, prepararse integralmente para desenvolverse en un mundo que cambia velozmente, participar con su crítica transformadora en los problemas nacionales y sociales, reafirmar el compromiso de contribuir creativamente a la construcción de una nueva Nación.

El momento es propicio para llamar a la sociedad, al Estado y a las instituciones educativas a estudiar y comprender los intereses y aspiraciones de los estudiantes de esta época, considerarlos como actores claves en las instancias de decisión y en toda consulta sobre las dificultades panameñas.

Urge desarrollar un diálogo intergeneracional y establecer un programa permanente de investigación sobre el relevo dirigente del país, que sirva para rediseñar una nueva política pública de juventud. * Docente universitario.

Tags:
Panamá
|
TE PUEDE INTERESAR