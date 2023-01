¿Pecado no ser minoría?

Con la llegada celebración de los censos de población y vivienda una de las preguntas celebradas son las que se refieren a la autopercepción ya sea como afrodescendiente o como indígena. Los que apoyan este tipo de cuestionamiento afirman que es con el fin de dar visibilidad a estos grupos, el peligro, para mi esta en cuanto tomar estos datos como arma. Algunas de las personas cercanas entrevistadas por el personal del censo, muy diligente y profesional por lo que me han contado, dentro de la experiencia han sentido algo de aprensión al no sentirse identificado con ninguno de los grupos enlistados.

¿Es esto pecado? Está mal tener el cabello rizado y no autoreconocerte como afrodescendiente; es pecado tener el cabello lacio y de piel oscura y no sentir que perteneces a los grupos indígenas. Pues yo considero que no. La pregunta es eso un cuestionamiento de la forma en que te identificas y si bien puedas tener rasgos que para muchos te ubican en un grupo u otro si usted no considera que no pertenece a este grupo no está mal. No es una forma de discriminar, no perjudica a nadie y está bien. Por otra parte están los que sí se consideran de estos grupos y temen que algunos líderes de sociedades o asociaciones afros o indígenas ya definidas, se autoproclamen voceros sin conocer los verdaderos intereses, utilizando la información recabada como modo de presión para conseguir normas que en nada los representan. Es importante no atacar aquellos que no se autoreconocen como de tal o cual grupo y establecer que el identificarte como de un grupo u otro no quiere decir que apoyemos la posturas de los grupos que dicen representarnos. * Periodista.