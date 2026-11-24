El lunes 16 de noviembre 2026, realicé un recorrido por las instalaciones físicas de la Unachi, en el Barrio El Cabrero, bajo la guía del ingeniero Melquiades Olmos.

El propósito era conocer detalles de la evolución que se ha experimentado en la Facultad de Comunicación Social, buena de ese desarrollo, bajo la directriz del Decano Rodrigo Serrano.

La educación superior en Chiriquí la recuerdo desde la época de la Universidad de Panamá, Extensión Universitaria de David, que funcionaba con profesores que viajaban desde la ciudad de Panamá, durante los fines de semana.

Entre ellos recuerdo al Profesor Manuel Octavio Sisnett, Director del Centro, el Dr. Eduardo Ritter Aislán, Camilo O. Pérez “Bonafide”, Julio Sousa Lenox, Gonzalo Brenes Candanedo, Práxedes Mateo Montilla Trevia, entre otros.

Dictaban clases en los salones del Centro Escolar Antonio José de Sucre y en una casa de dos altos, de la Familia Miró, ubicada en Avenida Cuarta Este y Calle B Sur.

Posteriormente evolucionó a Centro Regional Universitario de Chiriquí.

Según informes precisos proporcionados por el señor Morales, funcionario de la Unachi, el señor Rodrigo Serrano ingresó al Cruchi el 15 de abril de 1983, cuando el Director del Centro era el profesor Roque Lagrotta.

Para ese tiempo, laboró en la parte administrativa. Trabajaba y estudiaba.

Antes de ingresar al centro universitario, trabajó por un tiempo en la Zapatería Papagallo. Su experiencia radial incluye su paso por Radio Chiriquí, junto a don Ramón Guerra y a “Chirre” Rodríguez.

Durante dos periodos le correspondió dirigir la Radio Universitaria, de la que había sido gestor, en compañía de David Acosta y Fabián Cubilla.

Posteriormente fue ascendido a Decano de la Facultad de Comunicación Social. Bajo su liderazgo se pudo terminar la construcción de las oficinas administrativas.

Uno de los impulsos más importantes fué cuando pudo lograr que el Diputado Fernando Arce pudiese modificar la ley relativa a las cuñas publicitarias extranjeras enlatadas, para que parte de esa recaudación fuese destinada a la Facultad de Comunicación Social de la Unachi.

Con el producto de esa inyección económica se pudo llevar a cabo la consecución de equipos para uso de los estudiantes, tales como:

Emisora de radio.Estudios de fotografía. Estudios de video.Laboratorios de edición. Laboratorios de radio. En el transcurso del recorrido, pude recibir explicaciones del señor Carlos Joel Justavino, de El Tejar de Alanje y del estudiante Carlos Diaz Coronel, de Dos Rios, Dolega.

Hace unos dias supe que el señor Rodrigo Serrano anunciaba su retiro, después de una larga vida dedicada a conseguir que los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social pudiesen pasar de la teoría a la práctica, con equipos tecnológicos.

Artículo 1403. Por los predios universitarios.

Lunes 23 de noviembre 2026.

David, Provincia de Chiriquí, República de Panamá.